Sokağa çıkma yasağı hangi gün başlıyor? |Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde nisan-haziran ayları arasında hafta sonları ve resmi tatillerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı. Vakaların azalmasıyla birlikte bu uygulamadan vazgeçildi. Son dönemde artan vakalar ise yeniden sokağa çıkma kısıtlaması olur mu sorusunu akıllara getirdi? Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı olur mu?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

Sokağa çıkma yasağı olan şehirler| Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesaplarından vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor ve tehlikenin boyutunu anlatıyor.

Fahrettin Koca’nın son paylaşımları söyle:

"SİZDEN, SADECE, ELİNİZDEN GELENİ YAPMANIZI İSTİYORUM. Daha fazlasını değil. Kendinizi maskeyle korumaya alın. Mesafe kuralına uyabilmek için çaba gösterin. Virüs, burun yoluyla daha kolay bulaşıyor. Maske koruma sağlayacak şekilde takılırsa risk çok azalır."

"SALGINDA HAYAT ZOR. İşyerleri, ulaşım, pazaryerleri, günlük hayat, ileride bir gün salgın olacağı düşünülerek planlanmadı. Mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak. Kurallarla kayıpları en aza indirelim."

"Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor."

"Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak."

"Bir arada bulunduğunuz ortamlarda, SOLUDUĞUNUZ HAVA, ihtiyacımız olan Oksijenin yanı sıra, sağlıklı bir insanı ağır hasta etmeye yetecek miktarda Koronavirüs içeriyor olabilir. Risk almayın. Maskenizi, solunum yolunu tamamen örtecek şekilde kullanın. COVID-19 yayılıyor."

Peki, sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamalarda bir kısıtlama düşünmediklerini belirtmişti. 1 Haziran’da atılan normalleşme adımları sırasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekli olması halinde yine tedbirlerin uygulanabileceğini belirtmişti. Ancak hafta sonu sokağa çıka kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağına yönelik şimdilik resmi bir açıklama bulunmuyor.