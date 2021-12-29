Koronavirüs vaka sayıları omicron varyantı sebebiyle artış gösterdi. Bu durum ise bir kez daha akıllara “Sokağa çıkma yasağı başlayacak mı?” sorusunu getirdi.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Omicron varyantının yaygınlaşması vaka sayılarına yansıyor. Bu sebeple vatandaşlar kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağını araştırıyor. 29 Aralık Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada vaka sayılarının omicron varyantıyla arttığı ancak bu artışın hastane yatışlarına yansımadığı belirtildi. Ayrıca Bakan Koca, tedbirlere aynı şekilde devam edileceğini belirterek kısıtlamalardan söz etmedi.

Bakan Koca’nın yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması ve omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişi korumak için büyük bir sorumluluktur.

Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunu Turkovac ile olabilirsiniz.