Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
Bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan bayramında 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olur mu?” , “30 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olur mu?” , “31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı var mı?” , “Sokağa çıkma yasağı ne zaman?” , “Sokağa çıkma kısıtlaması hangi şehirlerde?” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgını sebebiyle son olarak 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Vatandaşlar 30 31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını araştırıyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 81 ilde vatandaşlar dışarı çıktı. Milyonlarca kişi hafta sonu bir kısıtlamanın olup olmayacağını araştırıyor. Bu konuda açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmesi bekleniyor. 28 Mayıs Perşembe günü kabine toplantısı yapılacak. Bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararlarla ilgili vatandaşları bilgilendirecek.