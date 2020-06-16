Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta yasaklar gelecek mi

Haftasonu sokağa çıkma yasağının tartışıldığı günlerde toplumdai sorumsuzluk, herkesin dikkatini çekiyor. Yeni normalde, hiçbir şey olmamış ve koronavirüs artık bulaşmıyormuşcasına sokaklara akın eden vatandaşlar, bulaş sayısının artmasına sebep oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili; "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor: Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, TEDBİRSİZ iyimserlik. TEDBİRLİ İYİMSER olalım. Kontrollü Sosyal Hayat dönemine yarın tam olarak geçelim" açıklamasını gündeme getirdi.

Konuyla ilgili, kabine toplantısı yapılmadı ve Bilim Kurulundan herhangi bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla şimdilik hafta sonu sokağa çıkmak yasak değil. Fakat şehirlere göre durumların artması veya bulaşın çoğalması durumlarına göre valiliklerin karar almasıyla yasak getirilebilir.