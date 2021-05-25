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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

Kontrollü normalleşme açıklamalarının ardından yasaklar ne zaman bitecek sorusu gündemde yer almaya başladı. Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 23:29:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımız ise hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor sorusunun cevabını arıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkar?

Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların biteceği tarih ile ilgili henüz bir tarih açıklanmadı.

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