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Yaşam Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?
Yaşam

Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?

Seyahat yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Tam kapanmanın ardından gelen kademeli normalleşme kararları arasında şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili yeni maddeler yer alıyor. Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-20 23:53:00 -
Hafta sonu seyahat yasağı var mı? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı?

Türkiye kademeli normalleşme dönemine geçti. İçişleri Bakanlığı da yeni dönemin ayrıntılarını daha önce paylaşmıştı. Kademeli normalleşmede ilk hafta sonuna yaklaşılırken hafta sonu yasakları ve kısıtlamaları özellikle de şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar merak ediliyor.

Hafta sonu seyahat yasağı var mı?

Kademeli normalleşme döneminde; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacaktır. Sokağa çıkma yasağının olmadığı saatler seyahat edilebilir. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü saat 21.00'de başlıyor; Pazartesi saat 05.00'te sona eriyor.

Seyahat izni nasıl alınır?

e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

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