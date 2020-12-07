Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?

Şehirler arası yasak olacak mı? Şehirler arası yolculuğun yasak olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok önlem hayata geçirilmişti.

Şehirler arası yasak olacak mı?

Yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta sonları; cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İlk uygulama; 4.12.2020 cuma günü saat 21.00'de başladı ve 7.12.2020 pazartesi günü saat 05.00'te bitecek. Bu doğrultuda tüm vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.

Öte yandan yeni bir karar alınıncaya dek ülke genelinde hafta içerisinde yer alan günlerde (pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri) 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. İlk uygulama 1.12.2020 Salı günü 21.00'de başladı ve 2.12.2020 çarşamba günü 05.00'de bitti. Bundan sonraki haftalarda da pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek.

Sürekli bir seyahat kısıtlaması ise kararı henüz bulunmuyor.