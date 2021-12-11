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Yaşam Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı
Yaşam

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı

Meteoroloji Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de rüzgarın hızının saatte 70 km'yi bulacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 09:07:00 -
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Meteoroloji 5 bölgeyi uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sis ve pus uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor.

Kuzey doğuda sıcaklık artıyor

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar

Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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