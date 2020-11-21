  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?
Gündem

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?

Pazar günü pazarlar açık olur mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Haftalık alışverişlerini semt pazarlarında yapanlar pazar günü pazar kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki, pazar günü pazar kurulacak mı? | Pazar pazarı kurulmaz mı? | Hafta sonu pazarlar kurulmayacak mı? | Pazarlar saat kaçta kurulacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:45:00 -
Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?

Pazarlar kurulmayacak mı? | Koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Son günlerde ülkemizde vakalar artmaya başlayınca yeni tedbirler alınmaya karar verildi. Hafta sonları belirli saatler içerisinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonlarında semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırıyor.

Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?

Vatandaşların akıllarına takılan sorulara yönelik İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları paylaştı. Yapılan açıklamada “Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazar yerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek” denildi.

Kısacası hafta sonları semt pazarları kurulacak vatandaşlar pazarlara 10.00 ila 20.00 saatleri arasında gidebilecek. Hafta sonları saat 20.00’de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlıyor. 

65 yaş üstü cuma namazına gidecek mi?
65 yaş üstü cuma namazına gidecek mi?

Gündem

65 yaş üstü cuma namazına gidecek mi?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'
Ekonomi

'Ülkemdeki firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum'

spanya'nın Ankara Büyükelçisi Francisco Javier Hergueta Garnica, Türkiye'nin güçlü ve güvenli bir ülke olduğunu belirterek 'İspanyol firmala..
Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap
Dünya

Putin'den 'ABD ile aranızı bozacak mısınız;?' sorusuna bomba cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon programında ABD ile ilişkilerin bozulup bozulmayacağına yönelik soruya "Bozuk olan ilişk..
Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'
Dünya

Savunma Bakanlarının gizli toplantısında büyük şok! 'Sen kimsin?'

Hollanda'da yayın yapan RTL Nieuws adlı kanalda çalışan Daniel Verlaan adlı gazeteci, Zoom üzerinden gerçekleştirilen Avrupa Birliği Savunma..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay