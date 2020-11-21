Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?
Pazar günü pazarlar açık olur mu? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başladı. Haftalık alışverişlerini semt pazarlarında yapanlar pazar günü pazar kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Peki, pazar günü pazar kurulacak mı? | Pazar pazarı kurulmaz mı? | Hafta sonu pazarlar kurulmayacak mı? | Pazarlar saat kaçta kurulacak?
Pazarlar kurulmayacak mı? | Koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Son günlerde ülkemizde vakalar artmaya başlayınca yeni tedbirler alınmaya karar verildi. Hafta sonları belirli saatler içerisinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Bu sebeple vatandaşlar hafta sonlarında semt pazarlarının kurulup kurulmayacağını araştırıyor.
Hafta sonu pazarlar kurulacak mı? | Pazar pazarları kurulmayacak mı?
Vatandaşların akıllarına takılan sorulara yönelik İçişleri Bakanlığı, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulamasıyla ilgili detayları paylaştı. Yapılan açıklamada “Pazarcı esnafı sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazar yerine nakliyesi bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi olmayacak ancak pazar yerlerinde 10.00-20.00 saatleri arasında satış yapabilecek” denildi.
Kısacası hafta sonları semt pazarları kurulacak vatandaşlar pazarlara 10.00 ila 20.00 saatleri arasında gidebilecek. Hafta sonları saat 20.00’de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlıyor.