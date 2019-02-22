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"Hafta sonu önemli bir müsabaka bizi bekliyor"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"MKE Ankaragücü ile 6 puan değerinde önemli bir müsabaka oynayacağız"

22 Şubat 2019 Cuma 16:41
"Hafta sonu önemli bir müsabaka bizi bekliyor"


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik Direktörü Mehmet Özdilek, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor'a karşı hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını, MKE Ankaragücü önünde de aynı disiplinle futbollarını sahaya yansıtmaya çalışacaklarını dile getirdi.

"Hafta sonu önemli bir müsabaka bizi bekliyor." ifadesini kullanan Özdilek, "Kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak isteyen bir rakibe karşı oynayacağız. Son haftalarda şiddeti yüksek maçlar yapıyoruz. Her müsabakada belirleyici unsur, bizim saha içindeki tavrımız oluyor. Ortaya koyduğumuz kazanma odaklı oyunla, bu mücadelenin içinde olmaya çalışacağız. Bu ligde kolay müsabaka yok. Her maçın kendine göre zorlukları var. Bizim sahada ne yapacağımız, rakibin ne yapacağından çok daha önemli hale geliyor." diye konuştu.

Rakibe oranla kendilerinin daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu aktaran Özdilek, "Tek düşüncemiz, oradan puan ya da puanlar alarak dönmek olacak. Zorluk derecesini biliyoruz, çekindiğimiz bir nokta yok." değerlendirmesinde bulundu.


- "Zihinsel ve fiziksel olarak bu müsabakaya hazırız"


Takımda Pierre Kanstrup'un sakat olduğunu, Rashad Muhammed ve Samed Ali Kaya'nın da arka adalelerinde problem bulunduğunu bildiren Özdilek, Tolga Ünlü'nün ise bugün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayacağını anlattı.

Özdilek, bu sıkıntılara rağmen deplasmana takım olarak beraber gideceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oradan arzu ettiğimiz puanları alıp, daha moralli şekilde önümüze bakmak istiyoruz. Biz pazar gününe hazırız, oyuncularımız da hazır. Ümit ederim ki düşündüklerimizi sahada uygulayarak, puanlarla şehrimize döneriz. Zihinsel ve fiziksel olarak bu müsabakaya hazırız. Burada veya deplasmanda fark etmez, her rakibe aynı ciddiyeti gösteriyoruz, MKE Ankaragücü'ne de göstereceğiz. Rakibimiz devre arasında takviyeler yaptı. Yeni oluşan bir takım. MKE Ankaragücü ile 6 puan değerinde önemli bir müsabaka oynayacağız."


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:41
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktörü Mehmet Özdilek
  2. MKE Ankaragücü
  3. toplantı

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