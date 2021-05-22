  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Seccadenin arasına saklamışlar! Polisleri şoke eden olay
Altun, Erdoğan'ın otomobil kullandığı görüntüleri paylaştı
Vergi borçlarına yapılandırma geliyor! TBMM'ye sunuldu
Kabus geri döndü! Yeniden ortaya çıktı
Yaşam Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor?
Yaşam

Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler açık mı, kaça kadar açık? Tam kapanma sonrasında 17 Mayıs’tan itibaren uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme sonrasında marketlerin çalışma saatleri de merak edilmeye başladı. Marketlerin çalışma saatleri 2021

Yeniakit Publisher
2021-05-22 17:31:00 -
Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki, Hafta sonu marketler kaça kadar açık? 22-23 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde bu akşam 21:00'dan itibaren hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı, söz konusu yasaklarda market, manav, kasap gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına dair düzenlemeleri duyurmuştu.

Marketler hafta sonu yani 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

AK Parti yönetiminden flaş Süleyman Soylu açıklaması

Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, Anadolu Ajansı muhabirinin Musab Turan'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a..
22.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

22.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Sedat Peker provokasyonunda şok eden görüntüler!
Gündem

Sedat Peker provokasyonunda şok eden görüntüler!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a basın toplantısında Sedat Peker'le ilgili provokatif soru soran AA muhabiri Musab Turan'ın planı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay