Hafta sonu marketler kaça kadar açık? Hafta sonu marketler kaçta kapanıyor?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile ilgili ayrıntılar yer aldı. Peki, Hafta sonu marketler kaça kadar açık? 22-23 Mayıs marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık?

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde bu akşam 21:00'dan itibaren hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı, söz konusu yasaklarda market, manav, kasap gibi temel ihtiyaç ürünlerinin satışına dair düzenlemeleri duyurmuştu.

Marketler hafta sonu yani 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nde marketlerin çalışma saatleri ile ilgili şu detaylar yer aldı; Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.