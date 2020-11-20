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Yeni Akit Gazetesi Hafta sonu marketler açık mı? | Marketler kaçta kapanacak?
Yeni Akit Gazetesi

Hafta sonu marketler açık mı? | Marketler kaçta kapanacak?

Bugün marketler kaçta kapanacak? | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga paniğini yaşıyor. Ülkemizde de vakalar artınca yeni tedbirler alındı. Vatandaşlar marketlerin hafta sonları açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, marketler kaçta kapanacak? | Market açılış saati? | Marketler bugün açık mı? | Marketlerin çalışma saatleri

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:14:00 -
Hafta sonu marketler açık mı? | Marketler kaçta kapanacak?

Hafta sonu marketler kapalı mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle aylar sonra yine tedbirler uygulanmaya başladı. Uzmanlar tedbirlere vatandaşların uyması halinde sonuçların 10 gün sonra olumlu olarak sonuç vereceğini belirtiyor. Ayrıca hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem de Bilim Kurulu üyeleri kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirlerin geleceğini ifade ediyor. Peki, hafta sonları marketler çalışacak mı?

Hafta sonu marketler açık mı? | Marketler kaçta kapanacak?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, bugün saat 20.00'de başlayacak.

Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, yarın 20.00'de kapanacak, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

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