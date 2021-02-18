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Sağlık Hafta sonu korana aşısı yapılıyor mu? Korona aşı randevusu nereden alınır?
Sağlık

Hafta sonu korana aşısı yapılıyor mu? Korona aşı randevusu nereden alınır?

Koronavirüs aşısı hafta sonu yapılıyor mu? 14 Ocak’ta başlayan aşılama programında şimdiye kadar 5 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşı sırası gelenler nerede nasıl aşı olacaklarını merak ediyor. Peki, korona aşı randevusu nasıl alınır? Korona aşısı hafta sonu yapılıyor mu? Korona aşısı hastanede mi sağlık ocağında mı yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 09:50:00 -
Hafta sonu korana aşısı yapılıyor mu? Korona aşı randevusu nereden alınır?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların en az yüzde 60’ınını aşılanması gerekiyor. Uzmanlar nüfusun yüzde 20’sinin aşılanmasının ise dolaşımı azaltacağını ifade ediyor. Ülkemizde 14 Ocak’ta başlayan aşılama çalışmalarında şimdiye kadar 5 milyon dozun üzerinde aşı yapıldı. 12 Şubat’tan itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar aşı randevusu alabiliyor. Aşı olmak isteyenler hafta sonuna randevu verilip verilmediğini araştırıyor.  Peki, korona aşı randevusu nasıl alınır? Hafta sonuna aşı randevusu veriliyor mu?

Hafta sonu korana aşısı yapılıyor mu? Korona aşı randevusu nereden alınır?

Koronavirüs aşı randevunuzu MHRS web sitesi, uygulaması ya da ALO 182’den alabilirsiniz. MHRS internet sitesine TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Elbette kendinize MHRS şifresi de tanımlayabilirsiniz. Açılan sayfadan ‘randevu al’ kısmına tıklayarak aşı randevusu işlemlerini hızlıca tamamlayabilirsiniz. Aile hekimin ya da hastane seçenekleri aracılığıyla aşınızı nerede olmak istiyorsanız tercih yapabilirsiniz. Randevunuzu hafta sonu için de oluşturmanız mümkün.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “COVID-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak ücretsiz yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için enabiz.gov.tr, mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz” denildi.

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