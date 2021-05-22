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Yaşam Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo dağıtımı yapılıyor mu?
Yaşam

Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo dağıtımı yapılıyor mu?

Hafta sonunun gelmesi ile birlikte vatandaşlar kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtını araştırıyor. Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Cumartesi ve pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-22 00:20:00 -
Hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Hafta sonu kargo dağıtımı yapılıyor mu?

Kargolar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri çalışıyor mu sorusu, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla gündemde yer alan konu olmaya devam ediyor. Peki, hafta sonu kargolar dağıtım yapıyor mu?

Hafta sonu kargolar çalışıyor mu?

Kargo şirketleri normal şartlar altında cumartesi günleri hizmet vermektedir. Ancak son dönemlerde bazı e-ticaret platformlarının kendi dağıtım ağını kurmaları dolayısıyla pazar günleri de dağıtım yaptığı bilinmektedir. Dolayısıyla sipariş verilen platformun kargo gönderim seçenekleri, bu doğrultuda hafta sonu dağıtım hususunda belirleyici olmaktadır.

İçişleri Bakanlığı, yayımladığı genelge ile sokağa çıkma yasağı kapsamında kimlerin çalışma iznine sahip olacağını belirledi. Buna göre genelgede kargocular için yer alan bilgiler şu şekilde;

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar

Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları

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