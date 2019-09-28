Hafta sonu hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu
Son bir haftadır yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından, hafta sonuna yönelik hava durumu tahminleri vatandaşlarca merak edilmeye başlandı. Sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarıyla ilgili araştırmalar sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28-29 Eylül hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...28 Eylül 2019 Cumartesi 12:21
Son bir haftadır yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından, hafta sonuna yönelik hava durumu tahminleri vatandaşlarca merak edilmeye başlandı. Sıcaklık değerleri ve yağış olasılıklarıyla ilgili araştırmalar sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28-29 Eylül hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Tokat çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Giresun, Trabzon ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması beklenmektedir. Rüzgarın Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte, 28 29 Eylül hafta sonu hava durumu raporu.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla batı kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, küçük çaplı dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek (ulaşımda aksamalar, vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 17°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 15°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Az bulutlu
ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 19°C, 31°C
Az bulutlu
MERSİN 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
KONYA 13°C, 24°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu kıyıları aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeyi ve Van’ın kuzey kesimlerinin çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
KARS 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
MALATYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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