3 Haziran Cuma günü bazı illerde sağanak etkili olurken bazı illerde toz taşınımı sorunu yaşandı. Peki, hafta sonu hava nasıl olur?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 4-5 Haziran hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimleri, Amasya, Ordu ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yarın zamanla Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara, kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Uşak ve Afyon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile bu akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 30°C

Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın doğusu, Denizli, Uşak, Kütahya ve Afyon çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 19°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 36°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA 16°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batısı, yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bu akşam ve gece saatlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Çorum, Amasya ve Ordu çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 17°C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 12°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık