Hafta sonu hava nasıl olacak? 27-28 Temmuz hava durumu

Hafta sonu hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Plan yapmak isteyen kişiler şimdiden yarın ve pazar günleri için hava durumunu araştırıyor. Hava durumu hafta sonu tahminleri belli oldu. Cuma günü yurdun bazı bölgelerinde hakim olan yağışlar hafta sonu tamamen kesilecek. Bazı bölgelerde ise sıcaklıklar 40 derecelere kadar çıkacak. İşte hafta sonu 27-28 Temmuz hava durumu tahminleri...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

MGM hava durumu tahmin raporları ile 27-28 Temmuz 2019 günü beklenen sıcaklık değerlerini paylaştı. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde bazı iller için sıcaklık uyarılarında bulunuldu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi günü hava durumu

Hafta sonunun ilk gününde yurdun kuzey kesimlerindeki yağış tamamen bitecek. Batı Trakya, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcaklıklar üst seviyelere çıkacak. Şanlıurfa’da sıcaklıklar 40 derecelere kadar ulaşacak. Hava durumu İstanbul’da 30, Ankara’da 32 İzmir’de ise 34 derece olacak.

28 Temmuz 2019 Pazar günü hava durumu

Haftanın son gününde ise bazı bölgeler parçalı bulutlu diğer bölgeler ise güneşli olacak. Şanlıurfa’da sıcaklıklar pazar günü de 40 derecelerde bulunacak. İstanbul 31, Ankara 32 İzmir’de ise sıcaklıklar 34 derecelerde yer alacak.