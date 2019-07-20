Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 20-21 Temmuz Cumartesi -Pazar hava durumu

Geçtiğimiz haftalarda yurdun büyük kısmında yağışların artmasıyla vatandaşlar hava durumu sorgulaması yapıyor. Haftasonu plan yapmak isteyenler yağış olacak mı sorusunu merak ediyor. Temmuz ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde sıcaklıklar ve yaz yağmurları da artmaya başladı. Peki birkaç gündür oldukça sıcak günler geçiren yurt genelinde hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 20-21 Temmuz hava durumu...

Haftasonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Bilecik, Balıkesir, Bursa ve Aydın'ın doğusu, İzmir'in kuzeydoğusu ile Kütahya ve Burdur'un batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

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Rüzgar olacak mı?

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'nın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de haftasonu hava durumu

İSTANBUL 22°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 15°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.