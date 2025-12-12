Hafta sonu hangi maçlar oynanacak? İşte futbol ve basketbolda haftanın programı
Futbol ve basketbolda bu hafta sonu da birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. İşte oynanacak olan maçların ayrıntıları…
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 16, Trendyol 1. Lig'de 17, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15, Beyaz Grup'ta 16, Nesine 3. Lig'de de 13. hafta karşılaşmaları yapılacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 12. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
Yarın:
14.30 Çaykur Rizespor-ikas Eyüpspor (Çaykur Didi)
17.00 Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
14 Aralık Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
20.00 Samsunspor-RAMS Başakşehir (Samsun Yeni 19 Mayıs)
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Chobani)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
14.30 Adana Demirspor-Boluspor (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)
Yarın:
13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Serikspor-Manisa FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor (Diyarbakır)
14 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor (Aktepe)
13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Van Atatürk)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Pendik)
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Sakarya Atatürk)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Bugün:
14.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Muşspor (Bolluca)
14.00 Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor (Dağılgan)
15.00 Fethiyespor-Güzide Gebzespor (Fethiye İlçe)
17.00 Menemen FK-Aliağa Futbol (Menemen İlçe)
17.00 Bursaspor-Ankara Demirspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
Yarın:
13.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Mardin 1969 Spor (Merkez Spor Kompleksi)
13.00 ISBAŞ Isparta 32 Spor-KCT 1461 Trabzon FK (Isparta Atatürk)
13.00 Adanaspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Ali Hoşfikirer)
14.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Yeni Malatyaspor (Kırklareli Atatürk)
Beyaz Grup
Bugün:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Bucaspor 1928 (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Batman Petrolspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Batman)
14.00 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
14.00 Karaman FK-GMG Kastamonuspor (Yeni Karaman)
14.00 Adana 01 FK-Merkür Jet Erbaaspor (Ali Hoşfikirer)
15.00 Seza Çimento Elazığspor-Sultan Su İnegölspor (Elazığ)
15.00 MKE Ankaragücü-Kepezspor (Eryaman)
Yarın:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Altınordu-Beykoz Anadoluspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
Nesine 3. Lig
1. Grup
Bugün:
13.00 Astor Enerji Çankayaspor-İnkılap Futbol (Osmanlı)
15.00 Edirnespor-Çorluspor 1947 (Edirne Şehir)
15.00 Yalova FK 77-Karalar İnşaat Etimesgutspor (Yalova Atatürk)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Galata SK (İnegöl İlçe)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
Yarın:
13.00 Bulvarspor-Bursa Nilüfer Futbol (Alemdağ)
15.00 Silivrispor-Kestel Çilekspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Polatlı 1926 SK (İBB 100. Yıl)
2. Grup
Bugün:
13.00 Hacettepe Türk Metal 1963 Spor-12 Bingölspor (Başpınar)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Faruk Çelik)
14.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Kilis 1984 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
14.00 Diyarbekirspor-Erciyes 38 Futbol (Seyrantepe 2 No'lu Çim Saha)
14.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)
17.00 Niğde Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Niğde 5 Şubat)
Yarın:
13.00 MDGRUP Osmaniyespor-Kırıkkale FK (Cevdetiye 1 No'lu Saha)
13.00 Silifke Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor (Silifke Şehir)
3. Grup
Bugün:
13.00 Çayelispor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Çayeli İlçe)
14.00 1926 Bulancakspor-Sebat Gençlikspor (Bulancak İlçe)
14.00 Karabük İdmanyurdu-Fatsa Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
14.00 Amasyaspor FK-Artvin Hopaspor (12 Haziran)
15.00 Orduspor 1967-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Ordu 19 Eylül)
Yarın:
13.00 Tokat Belediyespor-52 Orduspor FK (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
13.00 Düzce Cam Düzcespor-Giresunspor (Düzce Şehir)
13.00 TCH Group Zonguldakspor-Pazarspor (Karaelmas Kemal Köksal)
4. Grup
Bugün:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Oktaş Uşakspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Nazillispor-Afyonspor (Pamukören Sahası)
17.00 İzmir Çoruhlu FK-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Tire 2021 FK-Söke 1970 (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
Yarın:
13.00 Alanya 1221 Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Kütahyaspor-Eskişehirspor (Dumlupınar)
17.00 NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor-Denizli İdmanyurdu Gürellerspor (Balıkesir Atatürk)
17.00 Karşıyaka-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Alsancak Mustafa Denizli)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
14 Aralık Pazar:
13.00 Fatih Vatanspor-Trabzonspor (Mimar Sinan Sahası)
13.00 Yüksekovaspor-Beşiktaş (Şemdinli İlçe)
13.00 1207 Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Zeytinköy 1 No'lu Saha)
14.00 Galatasaray GAİN-Hakkarigücü (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-Fenerbahçe arsaVev (Osmanlı)
14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü-Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor (Ünye İlçe)
BASKETBOLDA HAFTANIN PROGRAMI
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 14. hafta müsabakaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
19.00 Galatasaray MCT Technic-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
Yarın:
13.00 Türk Telekom-Bursaspor Basketbol (Ankara)
15.30 TOFAŞ-Glint Manisa Basket (TOFAŞ)
18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)
14 Aralık Pazar:
15.30 Aliağa Petkimspor-Trabzonspor Basketbol (ENKA)
18.00 Mersinspor-Esenler Erokspor (Servet Tazegül)
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
15 Aralık Pazartesi:
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Karşıyaka (Gazanfer Bilge)
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
17.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Fenerbahçe Opet-Çimsa ÇBK Mersin (Fenerbahçe Metro Enerji)
14 Aralık Pazar:
14.00 Emlak Konut-Nesibe Aydın (Başakşehir Spor Kompleksi)
16.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
17.00 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-Gaziantep Basketbol (Gölbaşı)
20.00 Göztepe-Finalspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)
Yarın:
14.45 iLab Basketbol-Fenerbahçe Koleji RAMS (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
16.30 Darüşşafaka Lassa-OGM Ormanspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Çayırova Belediyesi (Kocaeli Atatürk)
14 Aralık Pazar:
13.00 Kipaş İstiklal Spor-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Kahramanmaraş Merkez)
14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-MKE Ankaragücü Basketbol (Selçuklu Belediyesi)
16.30 CEMEFE GOLD Harem Spor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Beylikdüzü)