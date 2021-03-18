EFT limiti ne kadar hafta sonu | Para transferleri milyonlarca kişi için son derece önemli. Maaştan, ödemelere kadar pek çok işlem eft/havale aracılığıyla yapılıyor. Havale işlemleri aynı banka üzerinden yapıldığı için 7/24 hizmet verebiliyor. Peki, hafta sonu EFT yapılıyor mu?

Hafta sonu EFT yapılır mı? Hafta sonu EFT limiti ne kadar?

Daha önce hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında EFT işlemi yapılıyordu. Ancak hafta sonları EFF yapılamıyordu. Merkez Bankası’nın aldığı kararla Fast sistemi uygulanmaya başladı ve 7/24 EFT yapılmaya başlandı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılmıştır” denildi.

7/24 EFT işlemi yapmanız mümkün. Ancak hafta içi 17.00’den sonra ve hafta sonları EFT limiti 1000 lira olarak belirlendi. Bu süreçte yalnızca 1000 lira eft yapabilirsiniz. Elbette bu işlemi göndereceğiniz rakamı biner liralara ayırarak birden fazla eft işlemiyle göndermeniz mümkün.