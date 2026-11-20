"Halfeti'de senede ortalama yurt dışından ve yurt içinden olmak üzere 1 milyona yakın misafir ağırlıyoruz. Senede yoğun olduğumuz iki sezonumuz vardır, biri ilkbahar, diğeri sonbahar aylarıdır. Şu anda ikinci sezonumuzun sonlarına doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Soğuk havaların etkisiyle artık ziyaretçi sayımız yavaş yavaş azalıyor. Halfeti'nin sıfatı olan sakin şehir, aslında bu dönemde kimliğine tam manasıyla bürünmüş diyebiliriz. Bu sakin dönemde de nadir rastlanan görüntüler için misafirlerimizi Halfeti'ye bekleriz"