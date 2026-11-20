Güneydoğu'nun saklı cenneti… Halfeti'de şimdi ‘sakin mevsim’ zamanı
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dahil edilen Güneydoğu Anadolu'nun saklı cenneti Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, yoğun turizm sezonunun ardından havaların soğumasıyla sakinleşen atmosferinde ziyaretçilerini bekliyor. Halfeti Kaymakamı Sinan Korkmaz, "Halfeti'nin sıfatı olan sakin şehir, aslında bu dönemde kimliğine tam manasıyla bürünmüş diyebiliriz. Bu sakin dönemde de nadir rastlanan görüntüler için misafirlerimizi Halfeti'ye bekleriz" dedi.