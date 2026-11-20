Balığın beyin gelişimi ve hafıza üzerindeki etkilerine değinen Kilerci, "Beynimizin yaklaşık yüzde 60'ı yağdan oluşur ve bunun ana yakıtı da omega-3'tür. Düzenli balık tüketimi beyin hücrelerinin zarlarını yeniler. Çocuklarda zihinsel gelişimi hızlandırırken biz yetişkinler için de kışın çok sık yaşadığımız odaklanma sorununu ve unutkanlığı ciddi oranda azaltır. Sağlıklı bir yetişkinin haftada en az iki gün balık tüketmesini öneriyoruz. Porsiyon olarak da tek seferde yaklaşık 350 gram, yani yaklaşık iki avuç içi kadar balık tüketmek ideal faydayı sağlayacaktır" diye konuştu.