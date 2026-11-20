Uzmanından uyarı geldi: Balığı sakın bu şekilde yemeyin!
Balık tüketiminin hem kalp ve beyin sağlığına çok iyi geldiği biliniyor. Ancak balığın kızartma yöntemi onu bir zehre de dönüştürebilir.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Balık tüketiminin hem kalp ve beyin sağlığına çok iyi geldiği biliniyor. Ancak balığın kızartma yöntemi onu bir zehre de dönüştürebilir.
Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu, balık tezgahlarına da yansıdı. Denizden bol miktarda çıkan balıklar, uygun fiyatlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Özellikle kış aylarında balık tüketiminin önemine dikkat çeken Bolu'da görev yapan Diyetisyen Damla Kilerci, balığın sağlıklı beslenmedeki yeri ve vücuda sağladığı faydalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Balığın yüksek kaliteli protein, D vitamini ve omega-3 açısından zengin besin olduğunu belirten Kilerci, özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin desteklenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti. Omega-3 yağ asitlerinin kalp ve damar sağlığına katkı sağladığını söyleyen Kilerci, düzenli balık tüketiminin kötü kolesterolün düşürülmesine ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.
"BALIK, VÜCUDUMUZUN EN GÜÇLÜ SAVUNMA KALKANLARINDAN BİRİDİR" Balığın besin değerine dikkat çeken Diyetisyen Damla Kilerci, "Balık, vücudumuzun en güçlü savunma kalkanlarından biridir. Özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendirir. Yüksek kaliteli protein ve doğal D vitamini sağlar. Kalp ve damar sağlığını korumaktan beyin fonksiyonlarını desteklemeye kadar tepeden tırnağa şifa kaynağıdır. Balığın içindeki omega-3 sayesinde adeta damar içi temizlikçisi gibi davranır. Damarlardaki iltihaplanmayı azaltır, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Kalp krizine karşı en etkili ilacımızdır" dedi.
"HAFTADA EN AZ 2 GÜN BALIK TÜKETİLMESİNİ ÖNERİYORUZ"
Balığın beyin gelişimi ve hafıza üzerindeki etkilerine değinen Kilerci, "Beynimizin yaklaşık yüzde 60'ı yağdan oluşur ve bunun ana yakıtı da omega-3'tür. Düzenli balık tüketimi beyin hücrelerinin zarlarını yeniler. Çocuklarda zihinsel gelişimi hızlandırırken biz yetişkinler için de kışın çok sık yaşadığımız odaklanma sorununu ve unutkanlığı ciddi oranda azaltır. Sağlıklı bir yetişkinin haftada en az iki gün balık tüketmesini öneriyoruz. Porsiyon olarak da tek seferde yaklaşık 350 gram, yani yaklaşık iki avuç içi kadar balık tüketmek ideal faydayı sağlayacaktır" diye konuştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23