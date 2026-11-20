“ÇOCUKLARIN SIĞINACAK BİR YUVAYA, BATTANİYEYE VE EKMEĞE İHTİYACI VAR”: Gazze'de altyapının büyük ölçüde zarar gördüğü, son yaşanan sel felaketinde 70 bin çadırın su altında kaldığı ifade edilen açıklamada, çocukların ve ailelerinin soğuk hava şartlarında zor durumda kaldığına dikkat çekildi. Bölgede barınma alanlarına, kıyafetlere, battaniyeye, temiz suya ve gıdaya duyulan ihtiyacın arttığı belirtilerek, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz ulaştırılması istendi. Açıklamada ayrıca oyun parklarının mezarlıklara dönüştüğü, birçok çocuğun annesini, babasını ve kardeşlerini kaybettiği, çocuk yaşta büyük acılarla baş başa bırakıldığı ifade edildi. Gazze'nin yanı sıra Sudan, Yemen, Lübnan, Ukrayna ve Doğu Türkistan'da da çocukların savaşların ve çatışmaların mağduru olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bütün çocukların oyun oynama, eğitim görme ve güven içerisinde yaşama hakkı bulunduğu hatırlatıldı. Çocukların büyüklere yönelttiği sorular ise basın açıklamasının en anlamlı mesajlarından biri oldu: Hani bütün çocukların oyun oynama, okula gitme ve güvenle yaşama hakkı vardı? Gazzeli arkadaşlarımız neden bu kadar yalnız bırakıldı? Onların da bizim gibi yaşamaya hakkı yok mu?... Açıklama, çocukların dünyaya yönelik ortak çağrısıyla sona erdi. Biz imkânsız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin. Niğde'de gerçekleştirilen basın açıklaması, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün yalnızca bir kutlama günü olmadığını, savaşların gölgesinde yaşam mücadelesi veren milyonlarca çocuğun haklarının korunması gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Yapılan dua ile son buldu.