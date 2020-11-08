Hafta sonu altın piyasası açık mı? Gram altın fiyatı alış satış, çeyrek altın fiyatı alış satış

Gram altın fiyatı merak ediliyor. Gram altın 8 Kasım Pazar günü alış 534,64 TL, Gram altın satış 534,72 TL seviyelerinde işlem görürken, çeyrek altın fiyatı da merak ediliyor. Çeyrek altın fiyatı alış 866,10 TL olurken çeyrek altın fiyatı satış 875,90 TL seviyelerinde işlem görmekte. Merak edilen bir diğer altın fiyatı ise Cumhuriyet altını. Cumhuriyet altın fiyatı alış 3.464,60 TL olurken, Cumhuriyet altını satış 3.490,30 TL seviyelerinde. 22 ayar bilezik fiyatı ise bilezik alış 484,00 TL, 22 ayar bilezik satış fiyatı 489,00 TL.

Hafta sonu altın piyasası açık mı?

Altın piyasası sabah 09.30’da başlar. Sabah saatlerinden öğlen kapanış saatine kadar altın piyasası oldukça hareketlidir. Altın piyasası 13.00’da ilk kapanışını gerçekleştirir. Payasalar 17.15’de kapanır. Bu saatler içinde altın alış ve satışınızı gerçekleştirebilirsiniz. Altın piyasası açılış ve kapanış saatleri dışında alım satım yapmanız mümkün. Piyasaların kapalı olduğu saatlerde bankalar üzerinden altın alım ve satım yapmanız durgunda piyasa altın satışından biraz üzerinde altın alınması söz konusu olacaktır. Onun için piyasaların açık olduğu saatlerde altının alış ve satış işlemi yapmak daha mantıklı olacaktır.