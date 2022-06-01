Hafta sonu 1 milyon 236 bin öğrenci LGS'de ter dökecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak. 700 bin sınav görevlisi ile yapılacak sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30’da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30’da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler. 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin LGS başvurusunu merkezi olarak düzenledi. İsteyen öğrenciler, sınava girecek. Sınava girmeyen öğrenciler de yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs’ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.

Öğrenciler, geçerli kimlik belgeleri ile sınava alınacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran’da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.

Öte yandan, MEB, Bakanlığın internet sitesinden “Sınav İçin Öneriler” başlıklı e-Broşür yayımladı.