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Yaşam Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi?
Yaşam

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erdi. Bu hafta sonu ise sokağa çıkma yasağı 81 ilde sürdü. Milyonlarca kişi hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının sürüp sürmeyeceğini merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi? Sokağa çıkma yasağı son gün

Yeniakit Publisher
2021-05-23 17:15:00 -
Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için uzun süredir ülkemizde çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Tam kapanmanın ardından hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulandı. Vatandaşlar yeni haftayla birlikte yasakların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona yasakları bitti mi?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Milyonlarca kişi hafta sonu yasağının ardından yeni haftada kısıtlamaların durumunu merak ediyor. 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ülkemizde kademeli normalleşme dönemi uygulanıyor. Bu tarihler arasında hafta içi 21.00-05.00 ve cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. 1 Haziran’dan sonra kısıtlamaların nasıl uygulanacağı ise yayımlanacak normalleşme takvimiyle belli olacak.

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