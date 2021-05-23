Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için uzun süredir ülkemizde çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Tam kapanmanın ardından hafta içi ve hafta sonu yasakları uygulandı. Vatandaşlar yeni haftayla birlikte yasakların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki, korona yasakları bitti mi?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı bitti mi?

Milyonlarca kişi hafta sonu yasağının ardından yeni haftada kısıtlamaların durumunu merak ediyor. 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında ülkemizde kademeli normalleşme dönemi uygulanıyor. Bu tarihler arasında hafta içi 21.00-05.00 ve cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanıyor. 1 Haziran’dan sonra kısıtlamaların nasıl uygulanacağı ise yayımlanacak normalleşme takvimiyle belli olacak.