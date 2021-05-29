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Yaşam Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?
Yaşam

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı haziran ayında bitecek mi? Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 10:30:00 -
Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?

Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin korunması için belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vakalardaki düşüş ve aşılamada haziran ayında beklenen hızlanmayla yasakların durumu merak ediliyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?

Hafta içi 21.00-05.00 ve hafta sonları cumartesi Pazar günlerini kapsayan kısıtlamalar uygulanıyor. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme takviminin uygulanmaya geçmesi bekleniyor. Normalleşme takvimiyle birlikte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması bekleniyor. Ancak net açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?
Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman? Normalleşme takvimi belli oldu mu?

 

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