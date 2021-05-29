Sokağa çıkma yasağı bitti mi? Koronavirüs salgınında sosyal mesafenin korunması için belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vakalardaki düşüş ve aşılamada haziran ayında beklenen hızlanmayla yasakların durumu merak ediliyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta içi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı hangi gün bitiyor?

Hafta içi 21.00-05.00 ve hafta sonları cumartesi Pazar günlerini kapsayan kısıtlamalar uygulanıyor. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme takviminin uygulanmaya geçmesi bekleniyor. Normalleşme takvimiyle birlikte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması bekleniyor. Ancak net açıklamanın kabine toplantısının ardından yapılması bekleniyor.