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Gündem Hafta boyunca yağmur etkili olacak
Gündem

Hafta boyunca yağmur etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Trakya ve Marmara'da yarın akşamdan itibaren yağışın başlayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:04:00 -
Hafta boyunca yağmur etkili olacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, sağanak yağış ve sıcaklık uyarısında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Orhan Şen, ''Yağmur, Ege ve Akdeniz'de bu gece başlıyor. Trakya ve Marmara'da yarın (pazartesi) akşam başlıyor. Perşembe bitiyor, hafta sonu tekrar başlıyor. Salı - Çarşamba sıcaklıklar 5-6 derece azalıyor'' dedi.

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