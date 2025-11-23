Hafriyatçıyı Sistem'e sokan Müsavat Dervişoğlu: Siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi

  • İSTANBUL
İBB davasının firarilerinden Murat Gülibrahimoğlu'nu İmamoğlu Suç Örgütü ile tanıştıran kişi: İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Zafer Partisi ile ittifak yapılacak mı gündemini yalanlayarak siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, son günlerde ısrarla servis edilen “İYİ Parti–Zafer Partisi ittifak yapacak” iddialarını net bir dille yalanladı. Gençlerin sosyal medya üzerinden yönelttiği soruları cevaplayan Dervişoğlu, ortaya atılan ittifak söylemlerini “siyaset mühendisliğinin ürünü” olarak niteledi.

 

“Benim böyle bir cümlem yok” diyerek tartışmalara kapıyı kapatan Dervişoğlu, seçim takvimi belirlenmeden yapılan her tartışmanın milletin gerçek gündemini perdelediğini söyledi. CHP’ye de göndermede bulunan İYİ Parti lideri, “Adayını belirlediler ama yaşananları hep birlikte görüyoruz” ifadeleriyle muhalefetteki kaosa işaret etti.

 

“BİZİ DAR ALANA SIKIŞTIRMAK İSTEYENLER VAR”

Dervişoğlu, İYİ Parti’ye bir misyon yüklenmeye çalışıldığını belirterek, siyasetin kirli kulislerine tepki gösterdi:

 Murat Gülibrahimoğlu'nu İBB'nin kirli sisteminin içine sokan Dervişoğlu, “Bizi dar bir alanda tutmayı hesaplayan bir siyaset mühendisliği tarafı da var. Türk milletini birleştirmek istiyorum.”

 

Açıklamalarıyla hem CHP’ye hem Zafer Partisi’ne dolaylı mesaj gönderen Dervişoğlu, “Zamanından önce yapılan çıkışlar bazı çevrelerin iştahını kabartıyor” sözleriyle kulis operasyonlarına dikkat çekti.

“VEKİLLERİN GİDİŞİ SİYASİ AHLAK MESELESİDİR”

Partisindeki erimeyle ilgili soruya ise gülerek yanıt veren Dervişoğlu, dikkat çeken bir tablo çizdi:

“AK Parti’ye en çok küfreden AK Parti’ye, CHP’ye en ağır konuşan CHP’ye geçti. Bu, siyasi ahlak sorunudur.”

Partiden ayrılan isimlere yönelik kişisel bir eleştiri yapmaktan kaçındığını söyleyen Dervişoğlu, Türkiye’nin acilen “Siyasi Ahlak Yasasına ihtiyaç duyduğunu” vurguladı.

