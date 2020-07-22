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Yerel

Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Araçları biçerek durabildi

Sultangazi'de freni boşaldığı belirtilen kamyon, 6 aracı biçerek ancak durabildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 13:06:00 -
Hafriyat kamyonu dehşet saçtı! Araçları biçerek durabildi

Edinilen bilgiye göre olay Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yokuş aşağı ilerleyen hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Birden hızlanan kamyon 3 araca çarptı, caddedeki 3 aracı da altına alarak sürükledi. Caddede büyük paniğe neden olan olayda hafriyat kamyonu bir binanın duvarına çarparak durabildi. Dehşete düşüren kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamyonun girdiği 2662 sokağı trafiğe kapatarak emniyet şeridi çekti. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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