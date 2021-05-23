  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İtalya'da teleferik faciası: Çok sayıda ölü var
Cristiano Ronaldo ‘yarım milyar’ oldu
FOX TV’nin taktiği felaketi oldu! Hülya Avşar'dan şaşkına çeviren açıklama
"İsrail'e dalan bombalı uçak İran'a ait"
Eğitim Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?
Eğitim

Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Yüce kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberleyen kişilere hafız unvanı verilir. Hafızlık unvanı günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olanlara verilir. Peki, 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:04:00 -
Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Kur'an kurslarında veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan vatandaşlar için sınavların 21 Haziran tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvuru durumuna göre uzayabilecek süreç içerisinde 2021 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacak.

Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavına katılan adayların sınav sonuçları 16 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!
Ekonomi

Bitcoin için yeni vergi hamlesi geldi!

ABD'de kripto paralarla ilgili flaş adım atıldı. Hazine Bakanlığı, 10 bin doların üzerindeki kripto para varlıklarının vergi dairesine bildi..
SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı
Dünya

SİHA'lar aklını aldı! İsrail'in gizlediği gerçek ortaya çıktı

İsrail'in ateşkes alma kararının altında, Filistin'in havalandırdığı SİHA'lar olduğu ortaya çıktı.
E-5’te yürekler ağza geldi! Çocuklar bakın ne yaptı
Yaşam

E-5’te yürekler ağza geldi! Çocuklar bakın ne yaptı

E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan çocuklar yürekleri ağza getird..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay