Kur'an kurslarında veya dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Hafızlık Tespit Sınavının ne zaman olacağını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı kendi imkanları ile hafızlıklarını tamamlayan vatandaşlar için sınavların 21 Haziran tarihinde başlayacağını duyurdu. Başvuru durumuna göre uzayabilecek süreç içerisinde 2021 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacak.

Hafızlık Tespit Sınavı ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavına katılan adayların sınav sonuçları 16 Temmuz tarihinde ilan edilecek.

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.