Hafızın disiplini özgürlük getirir

Bir hafız bu tekrar meselesini devamlı ertelerse bir süre sonra bu hissin kölesi olur. Lakin adım atıp ufak da olsa bu noktada bir çalışma eylemine girerse, altında ezildiği duyguların efendisi olur. İşin bir de şöyle bir kısmı var ki, hafızlığına yeterli zamanı ayırmayan pek çok arkadaş başka işlere konsantre olmada da ciddi sıkıntı içindeler. Bu konudaki bir aksiyon, hafızın hayatını pek çok noktada yeşertecektir.

Gerçekten rahat mısın?

Tembelliğe teslim olmuş kimseler bazen kendilerini rahat ve özgür hisseder. Oysa bu bir esaret ve başıboşluktur. Başıboşluk uzun vadede tatmin olunmamış bir hayatı ve unutulmaya yüz tutmuş bir hafızlığı beraberinde getirir. Hayatınızda oluşturduğunuz bilinçli kısıtlamalar sizi daha özgür yapar.

Başarmanın mutluluğu

Disiplin üretkenliği arttırır. Çünkü daha çok çalışmak yerine daha verimli çalışmanızı sağlar.

Nasıl inşa edersin?

Üç adımda kendi özgür ve disiplinli dünyamızı inşa edebiliriz.

1)Disiplinli olursan tüm hayatın bir robot gibi geçmeyecek. Programında her türlü insani duygunun opsiyonu olacak. Disiplin sadece kendin için gerçekten değer verdiğin şeylere emek vermeni sağlayacak.

2)Disiplini hayatının bir parçası yaparsan insanlara da daha kolay “hayır” diyebileceksin. Başta biraz zor olsa da, pek çok kişi kısa zamanda bu hayat tarzına adapte olup sana saygı gösterecektir. Unutma, yeterince içselleştirmediğin için insanlar senin planlarını bozabiliyor.

3)Bir hafızın en büyük meselesi, muhafızı olduğu Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuyabilme ilmini kaybetmemesidir. Bu aşk onu Kur'an'ı yaşamak noktasında da ayakta tutar. Tekrar yapmak için ilham, motivasyon bekleme, sorumluluğundan kaçma. Her gün düzenli yaptığın hayati alışkanlıklarını düşün ve tekrar meseleni o listeye ekle. Tekrar etme sorumluluğundan kaçma, refleksinin üzerine gittikçe sağlamlaşacak. Ve tıpkı bir kas gibi kuvvetlenecek.

Motivasyon bekleme

Disiplin için motivasyon bekleme. Ezberini tekrar disiplinini bir sayfa bile olsa sağla. Sonra motivasyonun da geldiğini göreceksin. Disiplinli hafızlık tekrar yolculuğunda her tökezlediğinde seni burada bekliyor olacağım. Kolay gelsin. Ya Allah Bismillah.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayrunnisa Yiğitler

@maneviyolunyolcusu instagram hesabından alınmıştır.





