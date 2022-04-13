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Sağlık Hafızayı güçlendiriyor! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor!
Sağlık

Hafızayı güçlendiriyor! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor!

Tahin hafızayı güçlendiren besinlerden biri. Tahini sahurda ya da iftarda tüketebilirsiniz. İşte tahinin faydaları…

Yeniakit Publisher
2022-04-13 08:14:00 -
Hafızayı güçlendiriyor! Günde 2 yemek kaşığı yetiyor!

Hafıza güçlendiren besinlerden biri de tahin. Tahini tatlılarda ve salatalarda rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ramazan'da özellikle tahinli tatlılar da sık yapılıyor.

İftar ve sahurda tahine sofranızda yer açabilirsiniz. Çünkü tahin enerji veren ve diyet yapanlara da uygun bir besin.

Tahinin 5 faydası

Hafızayı güçlendirir

Günde 2 yemek kaşığı tahin vücuda enerji verir

Bağışıklığı güçlendirir

Şişliği azaltır ve kalbe iyi gelir

Kemiklere ve kaslara iyi gelir

Tahin nasıl tüketilir?

Tahini tatlılarda ve salatalarda tüketebilirsiniz. Hatta birçok ülkede sos olarak kullanılıyor. Bunun dışında kahvaltıda da tüketebilirsiniz.

Tahinin zararı var mı?

Birçok kişi tahini pekmezle tüketmeyi seviyor. Fakat bu durum fazla şekere sebep olduğundan susuzluğa neden olabilir.

Uzmanlar, tahini ölçülü tüketmeyi öneriyor. Çünkü azı şifa fazlası zararlı olan bir besin.

Susama alerjisi olanlar tahin tüketmemelidir. Herhangi bir hastalığı olanlar mutlaka önce doktoruna danışmalıdır. 

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