Hafıza değil ihanet odası

Ressam Ahmet Güneştekin’in, 16 Ekim’de açtığı sergide Cumhuriyetin ilk yıllarından son yıllara kadar bölgedeki öldürülen isimler, üzerlerine renkli bezlerin örtüldüğü insan kafatası şeklinde yer alıyor. CHP’li İmamoğlu’nun açılışını kurdelesini kestiği İsmail Saymaz ile Ertuğrul Özkök gibi sol liberal gazetecilerin göbek atıp halay çektiği sergide terör paçavralarını çağrıştıran rengarenk tabutlar da yer alırken, faili meçhullerin isim listesi ise PKK’nın arka bahçesi konumundaki İnsan Hakları Derneği’nden alınmış. Vatanı ve milleti için canından vazgeçen, kanını bu topraklar için akıtan tek bir tane bile şehit ve gazinin isminin yer almadığı sergideki isim listesi PKK’dan alınmışçasına hazırlanmış.



Skandal sergiyi gazetemize değerlendiren STK temsilcileri, sergiyi hazırlayanların amacının ta AK parti iktidarı öncesindeki faili meçhulleri sanki yeniymiş gibi bugünkü hükümetin üzerine yıkmaya çalıştığına dikkati çekti.

PKK’ya hizmet ediyorlar

Diyarbakır’da bugüne kadar faili meçhullerden çok daha fazla terör örgütü tarafından ismi dahi konulmamış bebeklerin katledildiğini, yüzlerce şehitten birinin bile ağza alınmadığını belirten Şehit Aileleri Güvenlik Korucuları Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, “Listeyi aldıkları merkezin ismi İnsan Hakları Derneği olsa da gerçekte terör haklarını savunuyorlar. Listede isimleri yer alan faili meçhuller günümüzden daha çok İmamoğlu’nun partisinin iktidar olduğu karanlık dönemlere ait. Yakın dönemdeki faili meçhullerde imzası bulunan FETÖ ve PKK ise bugün birlikte yürüyor. Bu tarz sergileri organize eden de CHP-HDP ortaklıklarını kurgulayanlar da bunlar. Bu sergi de PKK’ya hizmet ediyor” dedi.

Subliminal mesaj veriyorlar

Diyarbakır Kültür Platformu Başkanı Abdulkadir Arslanoğlu, ise şunları söyledi: “Sanatçı diye geçinen Batmanlı bir adamın Diyarbakır’da sanatla uzaktan yakından alakası olmayan objeleri dizdiği bir galerinin sanatla izah edilecek bir yanı yoktur. “Devletin ortadan kaldırdığı adamlar” diyemedikleri için “faili meçhul cinayetlere giden değerlerimiz” diyerek kendi subliminal mesajlarını bölge insanına zerk ediyorlar.”