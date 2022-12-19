Hafız Mehmet Ocaktan iyice raydan çıktı! Yaptığı edepsizlik şok etti

Ahmet Davutoğlu’nun yayın organı Karar’da kalem oynatan Mehmet Ocaktan, iyice zıvanadan çıktı. Soros artığı Osman Kavala'yı savunup, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a kol kanat geren "hafız" yazar, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis cezası ve siyasi yasağın ardından özellikle iktidar cenahının millet iradesinin yasaklanmasıyla ilgili duydukları sevinci gizlemekte zorlandıklarını görünce derin bir endişeye kapıldığımı itiraf etmeliyim.

Adaletten nefret edenlerin böylesine aleniyet kazanması, doğrusu hiç hayra alamet değil, bu insanlar mutlaka çıldırmış olmalı… Bu sözlerimi abartılı bulanlar, lütfen iktidara yakın kalemlerin ve ekran bülbüllerinin şu günlerde yazdıklarına, konuştuklarına daha yakından baksınlar. Neredeyse hemen hepsi “ahmak” kelimesinin nasıl bir suç unsuru olduğunu anlatabilmek için adeta kendilerini helak ediyorlar.

Maalesef geçmişin mağdurları bugünün mağrurları olmaya başladığı ilk günden bu yana adalete hasret kalmış durumdayız.

Eğer içinde yaşadığımız hukuksuzlukların vicdanlarımızda yarattığı tahribatın fotoğrafını çekmek mümkün olsaydı, inanın Türkiye için oturup hepimiz ağlardık…

Çünkü hukuku siyasi vesayete mahkum eden AK Parti iktidarı sadece adaletin terazisini bozmakla kalmadı, aynı zamanda toplumu tam ortasından ikiye bölerek kendisine oy vermeyen yüzde 50’nin adalete olan erişimini de engelledi. Bir başka deyişle onları anayasa ve yasaların ruhuyla uyuşmayan ve de farklı yargısal uygulamalara tabi kıldı.

(...) Bu davanın siyasi değil, hukuki olduğunu söyleyebilmek ne yazık ki vicdanen mümkün değildir. Ancak bugünlere gelişimizde hukuku yok sayan öylesine dramatik örnekler yaşadık ki İmamoğlu’na verilen cezaya da doğrusu hiç şaşırmıyoruz. Çünkü fotoğrafa daha geniş bir perspektiften baktığımızda gördüğümüz manzara gerçekten dehşet verici.

Ama biz bunları zaten biliyoruz, Osman Kavala’ya hukukun kurduğu tuzağı AİHM görmüş ve “Derhal serbest bırakın” kararı almıştı. Aynı şekilde Selahattin Demirtaş için de AİHM benzer karar vermişti. Peki sonunda ne oldu? “Tanımayız da, uygulamayız da” dedik ve uluslararası hukuka meydan okuduk. Dramatik bir durum ama çok değerli hukukçularımızın görüşleri de maalesef bugünkü hukuk sistemi nezdinde bir anlam ifade etmemektedir. (...)"