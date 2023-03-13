Hafız Mehmet Ocaktan coştu bir kere! Tutabilene aşk olsun! Hadi git işine be adam

Ahmet Davutoğlu'nun medya organı Karar gazetesinde kalem oynatan Mehmet Ocaktan, yine altılı masaya övgüler düzdü. "Masada yaşanan 72 saatlik krizin, Millet İttifakı’nın yokluğunun ülkede oluşturacağı boşluğun ne kadar sarsıcı olduğunu" gözler önüne serdiğini iddia eden "hafız" yazar Ocaktan, özetle şunları kaydetti:

"Farklı eğilimlere dayanan yapısı gereği her vakit siyasal fay hatlarının yakınında yer alan Millet İttifakı, on gün ilkin neticeleri itibariyle yıkıcı olmasa da ciddi bir sarsıntı yaşadı.

Altılı Masada yaşanmış olan bu zelzele bilhassa Cumhur İttifakı’nda adeta bir luk dalgası yaratırken, tüm değişiklik umutlarını Millet İttifakı’na bağlayan geniş halk kitlelerinde ise derin hayal kırıklıklarına yol açmıştı.

Ancak İYİ Parti’nin o sonucu sonrasında o şekilde bir toplumsal değişiklik dalgası terfi etti ki bir anda siyasetin ezberleri bozuldu ve muhalefetin tüm oyuncuları bu değişiklik dalgasıyla beraber her şeyi yeni baştan konuşmak zorunda kaldılar.

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Bu kriz bir bakıma Millet İttifakı’nı adeta tekrardan inşa etti, hem de eskisinden daha sağlam… Ve bu sarsıntı süreci bir gerçeği net olarak ortaya koydu ki geniş cemiyet kesimleri iktidar değişimini her şeyden oldukça istiyor.

Toplumsal değişiklik talebinin hangi boyutlarda bulunduğunu idrak etmek için Altılı Masada yaşanmış olan 72 saatlik kriz sürecini iyi çözümleme etmek gerekiyor.

Hatırlayalım, Altılı Masadaki krizin yaşandığı o günlerde Türkiye hala zelzele felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyordu. İşte bu şekilde bir ortamda bile Türkiye neredeyse felaketi unutmuş, masadaki krizi konuşur hale gelmişti. Felaketin bir saniyeliğine bile olsa unutulması elbet büyük bir talihsizlik… Ama bir gerçek de var ki Türkiye şu anda eşi benzeri görülmemiş bir yönetim krizi yaşıyor, zelzele felaketiyle beraber cemiyet bu acı gerçeği yakinen görmüş oldu ve resmen Altılı Masaya el koydu…

Ayrıca unutmayalım o günlerde yalnız karşıcılık medyasının değil, iktidar medyasının da tek gündemi Altılı Masa olmuştu neredeyse… İktidarla aynı dalga boyutunda gösterim icra eden gazete ve televizyonlar, “Yaşasın karşıcılık dağılıyor, artık iktidarın önü sonuna dek açıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiden balkon konuşmasını yazmaya başlayabilir” havasındaydılar.

Muhalefette ise derin sessizlik ve umutsuzluk hakimdi, zira Altılı Masanın dağılması demek, iktidar değişiminin ebediyyen olanaksız hale gelmesi anlamını taşıyordu.

Kısacası iktidar değişimine ümit bağlayan kesimler, ortalama 72 saatlik krizin kısaca Millet İttifakı’nın yokluğunun ülkede yaratacağı boşluğun ne kadar sarsıcı bulunduğunu görmüş oldular. Bu yüzden de masa tekrardan ayağa kalktığında Millet İttifakı bugüne kadar haiz olmadığı bir ruhsal üstünlüğe kavuştu. Ve bu vesileyle de masa, aynı zamanda kriz çözme kabiliyetini kanıtlamış oldu. (...)"