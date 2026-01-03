  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İran'dan Trump'a savaş ilanı gibi yanıt: "ABD üsleri meşru hedefimizdir!"

Türkiye küresel barışta kilit rol üstleniyor Uslu: Türkiye barış için sahada ve masada

Dünya 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İstanbul’da sokak ortasında infaz! 2 ölü, 1 ağır yaralı

Terör örgütü SDG'de büyük deprem: Binlerce gizli belge ve ortaya çıktı! Kandil’in kirli şeması ortalığa saçıldı!

Bayrampaşa Belediyesi'nde rüşvet operasyonu: Ünlü baklavacı Süleyman Köşkeroğlu tutuklandı

Göz altı morluğu neden olur, kalıcı çözüm var mı?

Milyar dolarlık dev ihracat! Tarım, gıda ve içecek ihracatı: Irak, Almanya, Amerika Türkiye’nin kapısını çaldı
Gündem Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!
Gündem

Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Hafız adamlar, başörtü yasakçısı CHP’yi destekliyor!" başlıklı yazısı...

Ben atlamışım..

Atladığım yazıyı Ertuğrul Özkök görmüş, kendi lehine şeytanca yorumlamış.

Sonra da Ahmet Taşgetiren aynı yazıyı alıp, tekrar Karar’da konu etmiş..

Olay ne?

Cübbeli Ahmet’in iki yıl önce yeşillik olsun diye dillendirdiği “İmam Hatip’den deist çıkıyor” mavalının, bir başka versiyonu...

Hafız olduğu ileri sürülen, AK Parti’de milletvekili de olan Mehmet Ocaktan yazmış ki:

“Her mahalleye bir İmam-Hatip açmakla dindar nesiller yetiştirmek mümkün olmuyormuş…”

Bunu neye dayanarak söylemiş, Ocaktan:

“Bundan 4-5 yıl önce bir dostum,”

Buraya bir ara verelim.

4-5 yıl önce anlatılan bir şey var ise..

Hemen haftanın üç-beş günü köşende isminle yazın çıktığı halde..

Bugüne kadar bunu niye yazmamıştın Mehmet bey?

Yoksa?

“Yoksa”yı biraz sonra açıklayacağım..

Devam ediyoruz Ocaktan’ı okumaya:

“İstanbul’daki bir kız Anadolu İmam Hatip lisesinde, tanıdığı bir okul müdürünün”,

Burada da bir ara verelim..

4-5 yıl önce..

Ocaktan’ın bir dostu.

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Sesini çıkarana vuruyorlar! CHP’li isimden kırbaç itirafı
Sesini çıkarana vuruyorlar! CHP’li isimden kırbaç itirafı

Gündem

Sesini çıkarana vuruyorlar! CHP’li isimden kırbaç itirafı

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!
Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

Gündem

Avcılar Belediyesi'nden 43 bin şişelik alkol ihalesi: CHP zihniyeti yine şaşırtmadı!

CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü
CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

Gündem

CHP’nin kodamanları gariplerin evine çöktü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü
Gündem

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı! Türkiye küllerinden doğdu Almanya bürokrasiye gömüldü

Almanya’da geniş yankı uyandıran bir sosyal medya paylaşımı, Türkiye’nin devasa deprem felaketi sonrası sergilediği eşsiz başarıyı gözler ön..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Bir zamanlar ünlü kulüpleri çalıştırıyordu! İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta işe başladı!
Spor

Bir zamanlar ünlü kulüpleri çalıştırıyordu! İş bulamayan teknik direktör McDonald's'ta işe başladı!

Daha önce Werder Bremen, Hertha BSC, AO Kavala, Ingolstadt, Oldenburg, VfL Osnabrück ve Holstein Kiel gibi kulüplerde görev alan teknik dire..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23