Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Ramazan Ayında cilt temizliği kadar nazik bir dille bedenimizi korumamız gerekmektedir.

#1
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Ramazan ayı bedenin ve ruhun dinlendiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayda Kart Aşkar, bu dönemde hassas hale gelen cildin ihtiyacı yoğun temizlik değil, nazik bir korunma olduğunu söyledi.

#2
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Birçok kişi kuruluğu yalnızca susuzluğa bağlasa da, aslında farkında olmadan yapılan hatalar cilt bariyerini zayıflattığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayda Kart Aşkar, uzun süren susuzluk, değişen beslenme düzeni ve uyku saatlerinin cilt üzerinde ister istemez etkisi olabileceğini söylerken, "Cildi köpüren temizleyiciler ferahlık hissi verse de cildin doğal koruyucu tabakasına zarar verebilir. Bu tabaka, cildin nemini koruyan en güçlü savunma hattıdır.

#3
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Gereğinden fazla ve sert ürünlerle yapılan temizlik, kuruluk, gerginlik, kızarıklık ve hassasiyete yol açabilir.

#4
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Ramazan'da cildin ihtiyacı yoğun temizlik değil, nazik bir korunmadır" ifadelerinde bulundu.

#5
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Yapılan bazı hatalardan bahseden Aşkar, "Nasıl olsa su içemiyorum, düşüncesiyle nemlendirici kullanmamak, cildin daha hızlı nem kaybetmesine sebep olur. Nemlendiriciler cilde su eklemez. Mevcut nemi koruyarak cilt bariyerini destekler. Nemlendirici kullanımı, özellikle Ramazan ayında cilt sağlığının temel taşlarından biridir. Uzun süren açlığın ardından tüketilen ağır, tuzlu ve şekerli yiyecekler cilt dengesini doğrudan etkileyebilir. Cilt, bir önceki günün beslenmesini ertesi sabah yansıtır. Ramazan ayında evde daha fazla vakit geçirilse bile gün ışığına maruz kalmak devam eder. Güneş ışınları fark edilmeden ciltte kuruluğa ve leke oluşumuna katkıda bulunabilir.

#6
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Güneş koruyucu kullanımı yalnızca yaz aylarına özgü değildir, yıl boyunca düzenli olarak uygulanmalıdır" dedi.

#7
Foto - Cildinizi yoğun temizlikle meşgul etmeyin, nazik bir şekilde koruyun uyarısı!

Cildi zorlayan yoğun kozmetik uygulamalar yapmakla ilgili de uyarılarda bulunan Aşkar, "Güçlü peelingler, yoğun asit içerikleri ve tahriş edici işlemler bu dönemde cilt bariyerini zayıflatabilir. Ramazan, cildi yenilemekten çok koruma ve onarma zamanıdır. Cilt bedenin sessiz dili olduğunu unutmamak gerekiyor. Cilt, susuz kaldığında bağırmaz. Kuruyarak, hassaslaşarak ve ışıltısını kaybederek konuşur. Ramazan'da cilde gösterilen özen, yalnızca bu ayı değil tüm yılı etkiler. Cildinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, onu zorlamak değil, anlamak ve korumaktır" diye konuştu.

