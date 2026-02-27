Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli
Ramazan'ın sembolü hurma ile ilgili bilgiler her geçen gün daha da netleşiyor.
Vitamin ve mineral kaynağını bakımından zengin bir besin olan hurma aynı zamanda Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biridir. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenmek ve kilo almak istemeyen birçok kişi 1 hurmanın kaç kalori olduğunu merak ediyor. Oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsakları düzeltmede etkili olan hurma kaç kalori, hurma kilo aldırır mı? İşte cevaplar:
Hurma Arap yarımadası ve Afrika'da yetişen Palmiye türü bir meyve olarak bilinir. Hurma, içerdiği bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriğiyle kansere ve birçok hastalığa karşı iyi gelmektedir. Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olan hurma insan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır. En lezzetli meyvelerden biri olan hurma ramazan ayının gelmesiyle birlikte kaç kalori olduğu ve kilo aldırıp aldırmadığı internette merak konusu oldu. İşte diyet açısından da çok merak edilen hurmanın besin değer ve kalori miktarları
Kilo verdiren özelliğiyle hurma her dönem tüketilebilir. Ancak fazla miktarda tüketilirse hurmanın içeriğinde fazla olan karbonhidratlar vücutta yağ olarak depo edilmektedir. Çünkü hurmanın içeriğinin büyük oranı şeker (karbonhidratlar) olarak biliniyor. Dengeli ve düzenli şekilde tüketilen hurma insan vücuduna fayda sağlar ve kilo vermeyi destekler.
Kabızlığa ve hazımsızlığa iyi gelen hurma antioksidan içeriği sayesinde beyin faaliyetlerini düzenler. Uzmanlar haftanın her günü günde 3 taneyi geçmeyecek şekilde tüketilmesini öneriyor. Fazla kiloya sahip kişilerin günde 2 taneden daha fazla tüketmemesi gerekiyor.
1 hurma yaklaşık 15 gr. ağırlığındadır ve 28 kaloridir.
Hurma, içeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde bağırsakları çalıştırır ve kabızlığa iyi geliyor. Bu yüzden diyet listelerinde de birçok diyetisyen tarafından önerilmektedir. Özellikle ara öğünlerde tüketimine izin verilen hurmayı tokluk hissi sağlar.
