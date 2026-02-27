Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Hurma Arap yarımadası ve Afrika'da yetişen Palmiye türü bir meyve olarak bilinir. Hurma, içerdiği bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriğiyle kansere ve birçok hastalığa karşı iyi gelmektedir. Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olan hurma insan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır. En lezzetli meyvelerden biri olan hurma ramazan ayının gelmesiyle birlikte kaç kalori olduğu ve kilo aldırıp aldırmadığı internette merak konusu oldu. İşte diyet açısından da çok merak edilen hurmanın besin değer ve kalori miktarları