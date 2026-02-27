  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakanlık düğmeye bastı! Okullarda yeni uygulama başlıyor: 12-18 yaş grubundaki öğrenciler için geçerli olacak Tedesco'dan müjde! Sarı altının hasadı başladı: Fiyatı dudak uçuklattı! İspanya’ya ihraç edilecek Önce HÜRJET’i sattık şimdi de simülatörü Güncel fotoğrafı paylaşıldı: Öcalan’ın son hali herkesi şaşırttı Sessiz tehlike: Osteoporoz! Kemik erimesi olayının ehemmiyetini algılamalısınız... Adalet Bakanı Gürlek ilk defa açıkladı! Adnan Oktar’la ilgili ağızları açık bırakan detay Özgür Özel’e çok büyük şok! Mahkeme, kongrenin iptali davasında kararını verdi
Ramazan
7
Yeniakit Publisher
Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Ramazan'ın sembolü hurma ile ilgili bilgiler her geçen gün daha da netleşiyor.

#1
Foto - Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Vitamin ve mineral kaynağını bakımından zengin bir besin olan hurma aynı zamanda Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biridir. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sağlıklı beslenmek ve kilo almak istemeyen birçok kişi 1 hurmanın kaç kalori olduğunu merak ediyor. Oruç tutarken uzun süreli açlık sebebiyle bozulan bağırsakları düzeltmede etkili olan hurma kaç kalori, hurma kilo aldırır mı? İşte cevaplar:

#2
Foto - Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Hurma Arap yarımadası ve Afrika'da yetişen Palmiye türü bir meyve olarak bilinir. Hurma, içerdiği bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriğiyle kansere ve birçok hastalığa karşı iyi gelmektedir. Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olan hurma insan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır. En lezzetli meyvelerden biri olan hurma ramazan ayının gelmesiyle birlikte kaç kalori olduğu ve kilo aldırıp aldırmadığı internette merak konusu oldu. İşte diyet açısından da çok merak edilen hurmanın besin değer ve kalori miktarları

#3
Foto - Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Kilo verdiren özelliğiyle hurma her dönem tüketilebilir. Ancak fazla miktarda tüketilirse hurmanın içeriğinde fazla olan karbonhidratlar vücutta yağ olarak depo edilmektedir. Çünkü hurmanın içeriğinin büyük oranı şeker (karbonhidratlar) olarak biliniyor. Dengeli ve düzenli şekilde tüketilen hurma insan vücuduna fayda sağlar ve kilo vermeyi destekler.

#4
Foto - Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Kabızlığa ve hazımsızlığa iyi gelen hurma antioksidan içeriği sayesinde beyin faaliyetlerini düzenler. Uzmanlar haftanın her günü günde 3 taneyi geçmeyecek şekilde tüketilmesini öneriyor. Fazla kiloya sahip kişilerin günde 2 taneden daha fazla tüketmemesi gerekiyor.

#5
Foto - Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

1 hurma yaklaşık 15 gr. ağırlığındadır ve 28 kaloridir.

#6
Foto - Ramazan'ın sembolü Hurma kaç kalori? Hurma kilo aldırır mı? Günde kaç adet hurma yenmeli

Hurma, içeriğinde bulunan yüksek lif oranı sayesinde bağırsakları çalıştırır ve kabızlığa iyi geliyor. Bu yüzden diyet listelerinde de birçok diyetisyen tarafından önerilmektedir. Özellikle ara öğünlerde tüketimine izin verilen hurmayı tokluk hissi sağlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı
Gündem

Siyonistlerin büyük oyunu ifşa oldu! ABD'li gazeteci Ana Kasparian büyük Türkiye İsrail savaşını anlattı

ABD'li gazeteci Ana Kasparian, İsrail'in İran sonrasındaki asıl hedefinin Türkiye olduğunu iddia etti.
Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle
Dünya

Türkiye'den korkan İsrail'den askeri hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yüksek teknolojiyle geliştirdiği silahlar terör devleti İsrail'in uykularını k..
Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler
Dünya

Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler

Rusya'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'ya 1000 askerin cenazesini teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü
Gündem

Siyonistlerin uşağı haydut ABD'den İsviçre bankasına kirli operasyon! Finansal terör estiren Washington, Rusya ve İran'ın en büyük bankasına çöktü

Küresel sömürü düzeninin merkezi haydut ABD, İsviçre merkezli MBaer Merchant Bank’ın fişini çekmek için düğmeye bastı. Kendinden olmayan her..
CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!
Gündem

CHP'de rüşvet diyen yandı! Ekrem'in trolleri infaz etti!

"Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi. Kararı CHP Genel Merkezi de..
Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün
Dünya

Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün

Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Müzakerelerin temel konusu İran’ın nükl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23