Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Ramazan'da bu gluten beslenme metodunu kullanmak zorunda kalanlar mutlaka bu püf noktalara dikkat etmeli.

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Gluten beslenme, gluten tüketmemesi gereken ya da gluten tüketmeyi tercih etmeyenlerin sıklıkla uyguladığı bir beslenme düzenidir. Vücuda olan etkileri sebebiyle glutensiz diyet yapan hastaların Ramazan ayında da beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor. Peki, Glutensiz diyet yapanlar Ramazan’da nasıl beslenmeli? Bütün bu soruların cevaplarını Uzman Diyetisyen Sümeyye H. Kara püf noktalarıyla anlattı. İşte yanıtlar...

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Gluten sindirimi problemi tıp dilinde Çölyak hastalığı olarak isimlendirilen rahatsızlıkta en sık görülür. Gluten adı verilen proteini sindiremeyen glutene karşı duyarlı kişilerde bazı sağlık problemleri görülmektedir. Bu nedenle gluten hassasiyeti olan hastalarının yediği yiyeceklere ve beslenme şekline çok dikkat etmeleri gerekiyor. Glutene alerjisi olan kişilerde de bu hastalık görülmektedir. Bu rahatsızlığı olan kişilerin günlük beslenmesinden tamamen gluteni çıkarmaları gerekmektedir. İnternette birçok kişi tarafından araştırılan Glutensiz diyet yapanlar Ramazan’da nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Sümeyye H. Kara gerekli tüyoları verdi. İşte cevaplar:

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Sahurda peynir, yumurta, bol yeşillik, süt veya yoğurt içeren hafif bir kahvaltı seçeneğine yer verilebilir.

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Sahurda glutensiz ekmek veya mısır ekmeği tercih edilmesiyle uzun süreli tokluk sağlanabilir.

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Sahurda her bireyin yapması gerektiği gibi glütensiz diyet uygulayanlarında en az 1 litre su tüketmeleri gerekmektedir. Ayrıca genel olarak su tüketimi iftar ve sahur arasına yayılmalı en az 2,5 litre su tüketilmelidir.

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Uzun süreli açlık bilişsel ve fiziksel performansınızı düşürebilir. Bu yüzden sahuru atlamamaya özen gösterin. Şerbetli tatlılar yerine sade dondurma, şekersiz sütlü tatlılar gibi daha hafif tercihler yapın. Yemekleri hızlı yemekten kaçınıp yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin. İftar ve sahurda protein ve besin değeri yüksek karabuğday, kepekli pirinç içeren besinler tercih edin.

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Şarküteri ürünlerinde de gluten bulunabileceği unutulmamalı. Ürün etiketleri kontrol edilerek, glutensiz ibaresi bulunan şarküteri ürünleri tercih edin. Yasemin.com'a göre; Dışarda yemek tercih ederseniz ızgara et, tavuk ve salata gibi gıdalar tercih edin. Soslu ve baharatlı gıdalarda gluten olma ihtimaline dikkat edin.

Foto - Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

"Gluten duyarlılığı, çölyak hastalığı, buğday alerjisi olanlar glüten tüketimine dikkat etmelidir. Ekmek, simit, börek gibi hamur işlerinde, pasta ve hazır tatlılarda, makarna, arpa şehriye, erişte, kuskus, bulgur ve paketli yiyeceklerde glüten bulunur"

