Glutensiz beslenme Ramazan'da nasıl olur! Uzmanından ciddi püf noktalar...

Gluten sindirimi problemi tıp dilinde Çölyak hastalığı olarak isimlendirilen rahatsızlıkta en sık görülür. Gluten adı verilen proteini sindiremeyen glutene karşı duyarlı kişilerde bazı sağlık problemleri görülmektedir. Bu nedenle gluten hassasiyeti olan hastalarının yediği yiyeceklere ve beslenme şekline çok dikkat etmeleri gerekiyor. Glutene alerjisi olan kişilerde de bu hastalık görülmektedir. Bu rahatsızlığı olan kişilerin günlük beslenmesinden tamamen gluteni çıkarmaları gerekmektedir. İnternette birçok kişi tarafından araştırılan Glutensiz diyet yapanlar Ramazan’da nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Sümeyye H. Kara gerekli tüyoları verdi. İşte cevaplar: