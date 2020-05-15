Hafif ticari araçla traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kırşehir’in Özbağ Belediyesi yakınlarında hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kırşehir’in Özbağ Belediyesi yakınlarında hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre H.Ü. idaresindeki 34 VL 7520 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Özbağ Beldesi yakınlarında, K.A.’nın kullandığı 40 AP 525 plakalı traktörle çarpıştı. Kazanın ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan H.Ü., S.Ü., ve H.Ü., tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.