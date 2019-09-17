Hafif ticari araçla tır çapıştı: Yaralılar var
Aksaray-Konya kara yolunda hafif ticari araçla tırın çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.17 Eylül 2019 Salı 20:05
Aksaray'da hafif ticari araçla tırın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aksaray-Konya kara yolu 35. kilometresinde Osman Atasever (58) yönetimindeki 38 DN 791 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Cansu (37) idaresindeki 68 LB 513 plakalı tır çarpıştı.
Kazada, sürücü Atasever ile Meral (59) ve Kemal Atasever (81), Zülfiye Erdoğan (62), Konul Veyselova (48) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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