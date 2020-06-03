  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 20:01:37 -
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Çilhane Mahallesi Yeni Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özer idaresindeki 34 GL 9069 plakalı hafif ticari araç ile Rafet Üresin’in kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan Samet Şimşek yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı