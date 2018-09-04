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Hafif ticari araç takla attı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

04 Eylül 2018 Salı 14:02
Hafif ticari araç takla attı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Fatsa'dan İstanbul yönüne giden Selahattin Kabacık (50) idaresindeki 52 AS 193 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Samsun karayolu Yenice mevkisinde takla atarak refüje düştü.

Gülizar Kabacık (38) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Selcan (18), Ayyüce (20), Aycan (19) ve Arda Kabacık (2) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından durumları ağır olan Arda ve Aycan Kabacık, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Arda Kabacık, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gülizar Kabacık ile oğlu Arda Kabacık'ın cenazesi Ordu'nun Fatsa ilçesine gönderilecek.

Kazanın, ailenin İstanbul'daki yakınlarının düğününe giderken meydana geldiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:02
  1. Ordu
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. 2 ölü
  5. 4 Yaralı
  6. Havza
  7. kaza
  8. Samsun

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