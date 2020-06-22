Hafif ticari araç park halindeki traktöre çarptı: 4 yaralı
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da hafif ticari aracın park halindeki traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kalender Polatdemir idaresindeki 02 HP 562 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Tekpınar köyü yolunda park halindeki 44 HR 211 plakalı traktöre çarptı.
Kazada sürücü Polatdemir ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.