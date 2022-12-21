Hadsizlere suç duyurusu! Müslümanlardan müptezellere karşı ortak tepki

Muhammet Kutlu Ankara

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAS) hakkında aşağılık ifadelerle hakarette bulunan Birgün gazetesi yazarı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay isimli şahıs için, Ankara Adliyesi önünde bir grup hukukçu tarafından suç duyurusunda bulunuldu sonrasında protesto edilerek kamu görevinden çıkarılıp yargılanması çağrısı yapıldı.

BU HAKARET KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARMA SEBEBİDİR

Adliye önünde bildiri okuyan Avukat Mikail Yılmaz, “Yıldız Teknik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olan Uğur Kutay isimli şahıs ‘Muhammed 8 yaşındaki çocuğa sulanan bir sübyancıydı’ şeklindeki ifadelerle iki cihan güneşi Efendimiz (S.A.V.)’e alçakça hakaret etmektedir. Alçaklık da bir seviye bildirir, Uğur Kutay isimli şahsın açıklamalarını ‘çukur’ olarak ifade etmekteyiz. Bahsettiği şahıs, öyle mübarek bir peygamberdir ki Uhut’ta bir damla kanı yere düşseydi, Allah (CC) dünyayı helak edecekti. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ‘Disiplin ve Ceza İşleri’ başlıklı 53. Maddesinin 6. Fıkrası C bendine göre, ‘Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak’ bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarma sebebidir. Şahsın söylediği küstahça sözlerin, kanunda ifadesini bulan yüz kızartıcı ve utanç verici bir hareket olduğu açıktır. Uğur Kutay isimli şahsın bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarılması gerekmektedir. Bu konuda devlet erkanının milletin vicdanına ses vermesi ve gereğini yapması gerekmektedir.

Bu vatanın hamuru İslâm ile yoğrulmuştur

“Adaletin tecelli etmesi yetmez bunun halka da gösterilmesi gerekmektedir! 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ başlıklı 3. Fıkrasına göre, ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ İslam dininin son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’e biri gelip haşa sübyancı diyecek ve cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis olacak. Kaldı ki büyük ihtimalle de şahsa Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakma (HAGB) verirler, yahut da infaz kanunlarımız gereği şahıs içeride yatmaz. Bu vicdanları sızlatmıyor mu? Dikkat edelim üzerinde yaşadığımız bu vatanın hamuru İslâm ile yoğrulmuştur. Bakınız bir kişiye hakaret etseniz Türk Ceza Kanunu’na göre üç aydan iki yıla kadar hapis cezası alırsınız. Bir peygambere hakaret etseniz 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası alırsınız. Bu ne kadar adildir? Bizi biz yapan, asli unsurumuz olan değerler bir şahıstan daha mı az değerlidir?

Acilen bu konunun Türkiye Büyük Millet Meclisince gündeme alınması ve bizi biz yapan değerlerin koruma altına alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Erzurum’da da STK’lardan tepki

Öte yandan, Erzurum’da sivil toplum kuruluşları da Kutay’a tepki gösterdi. Erzurum İmam Hatipliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ER-İHYA-DER) üyeleri adına bildiriyi okuyan ER-İHYA-DER Başkan Yardımcısı Selçuk Aydın şunları kaydetti: “İslam ve Peygamber Efendimiz ilelebet bizim kırmızı çizgimizdir. Biz de bütün ümmeti Muhammed’i bu davada, bu uğurda tek ses ve kardeş olmaya davet ediyoruz. Dernek olarak buradan savcılığa geçip suç duyurusunda bulunacağız. Katılmak isteyenler bireysel olarak suç duyurusunda bulunup sesimize ses olabilirler.”

Erzurum Sivil Toplum Platformu da Uğur Kutay’a sert tepki gösterdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretim görevlisi Uğur Kutay hakkında, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.