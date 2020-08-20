Hadsiz Joe Biden'a bir tepki de ondan geldi: Doğru değil

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlerdeki rakibi Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefetin desteklenerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiği yönündeki skandal açıklamaları büyük tepki toplamıştı. Hadsiz Joe Biden'a bir tepki de ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri komutanı emekli korgeneral Ben Hodges'dan geldi.

A Haber'e canlı bağlantıyla katılan Hodges, "Üst düzey bir başkan adayının, eski başkan yardımcısının bir NATO müttefiğinin iç politikası hakkında konuşması doğru değildir. ABD'de herhangi bir yetkilinin bir NATO müttefiğinin iç işlerine dair yorum yapması ya da taraf seçmesi uygun değil" diye konuştu.

"ABD PKK/PYD'ye silah vermemeli"

ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye verdiği silah desteğine ilişkin konuşan Hodges, "ABD mütteğimiz Türkiye tarafından terör örgütü olarak değerlendirilen ve terör örgütü olduğunu bildiğimiz gruplarla çalışıyor. Yapılması gereken onlara silah vermemektir." dedi.

Terör örgütlerine DEAŞ'la savaştığı gerekçesiyle silah verilmesinin stratejik açıdan bir hata olduğunu söyleyen Hodges, bu hamlenin Türkiye'nin ABD'ye olan güvenini sarstığını ifade etti.

ABD'nin Türkiye ile güveni yeniden sağlaması gerektiğini dile getiren Hodges, "Eğer bir terör örgütüyle yakından çalışmaya ve onları silahlandırmaya devam edersek Türkiye'nin bize güveneceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Joe Biden'ın skandal sözleri

ABD başkan adayı Joe Biden skandal açıklamalarda bulunarak başkanlık koltuğuna oturması halinde Türkiye'nin iç siyasetini dizayn etmek için muhalefeti destekleyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan indirilmesi gerektiğini dile getiren Biden, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" ifadelerini kullanmıştı.