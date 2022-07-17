Hadise'den büyük ikiyüzlülük! Enayileri işte böyle kandırıyor

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlenen Hadise, New York tatili sırasında metroya bindi. Türkiye'de korumalarla dolaşıp VIP aracından inmeyen Hadise, ABD'de ise ulaşım için metroyu tercih ederek büyük bir ikiyüzlülüğe imza attı. Ünlü popçu metroda çekilen karelerini Instagram hesabından yayınladı.

VIP araçtan inmeyen 36 yaşındaki şarkıcı Hadise’nin havası Amerika’da söndü. Ünlü şarkıcı, önceki gün New York’ta her turist gibi metroya bindiği sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Takvim Saklambaç'ta yer alan habere göre; Türkiye'de VIP minibüs ve korumalarla gezen Hadise, sınırdan geçince sıradan biri olup çıktı. Geçtiğimiz Nisan ayında hayatını birleştirdiği kendisinden 3 yaş küçük eşi Mehmet Dinçerler ile ABD'ye giden Hadise, sosyal medya hesabından New York'ta çekilmiş karelerini paylaştı.

Fotoğraflar arasında en dikkat çekeni Hadise'nin New York metrosunda çekilmiş karesiydi. Hadise metroya bindiği anları 'Hadise in NYC!' notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Hadise'nin paylaşımının altına "Türkiye'de VIP, Amerika'da turist", "Amerika'da ünlü düşmesi", "Hadise'nin havası, sınırı geçince söndü" gibi yorumlar yapıldı.