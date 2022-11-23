Hadise ile Reza Zarrab hakkında mide bulandıran iddia! Rezalet ki ne rezalet

Adına "sanat dünyası" denilen lağım çukurunda bir skandal daha patlak verdi.

Şarkıcı Hadise'nin, en yakın arkadaşı Ebru Gündeş boşanmadan önce Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hadise'nin, Zarrab’la WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı ve bu konuşmaların dava dosyasına girdiği iddia edildi. Zarrab'ın Hadise'ye "Beni de bitirdin, kendini de!" dediği ileri sürüldü.

Ebru Gündeş’in Reza Zarrab’la 11 yıllık evliliği “O Ses Türkiye”de birlikte jüri üyeliği yaptığı Hadise yüzünden bittiği iddia edilmişti. Geçen yıl Nisan ayında Reza Zarrab’ın Gündeş’le evliyken Hadise’yle birlikte olduğu, ikilinin Amerika’da tatil yaptıkları iddiası yer almıştı.

Bu iddiaları yalanlayan Hadise, yayın yasağı çıkarıp dava açacağını belirtmişti. O dönem Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hadise, sosyal medya hesaplarından bir dönem en yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş’le olan fotoğraflarını silmişti.

Yasak aşkın konuşmaları...

Hadise’nin Reza Zarrab’ın aşk haberinin çıkmasının ardından Amerika’da olan iş insanıyla WhatsApp üzerinden konuşma yaptığı iddiası gündeme geldi.

Zarrab: Beni de kendini de bitirdin

Dava dosyasına giren yazışmalarda Reza Zarrab’ın Hadiseye gönderdiği mesajda, “Beni de bitirdin kendini de” diye sitem ettiği belirtildi.

Pişman değilim! Kaan'ı yatıştırmak için...

Hadise'nin, “Seninle yaşadıklarımdan asla pişman değilim. Kaan’ı rahatlatmak için yaptım. Zan altında kaldım, mecburdum. Bana lütfen saldırma” dediği öğrenildi.

El ele fotoğrafımız da varmış

Hadise’nin “Resim de varmış” diyerek Reza Zarrab’ı uyardığı ve ikisini Amerika’da sahilde el ele yürürken gösteren fotoğraf karesinin de dava dosyasında olduğu iddia edildi.

Ebru öğrenince dava açtı

Ebru Gündeş, Hadise ile yasak aşk iddialarının ortaya çıkmasının ardından, Reza Zarrab'a boşanma davası açmıştı.