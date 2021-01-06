Hadis ve Ahlak kitabı çıktı
Dr. Öğretim Üyesi Suat Koca'nın, Hadis ve Ahlak kitabı çıktı.
Dr. Öğretim Üyesi Suat Koca'nın, Hadis ve Ahlak kitabının 1. baskısı çıktı.
İşte kitabın tanıtımı:
Hadis ve ahlâk ilişkisi üzerine düşünmek için bilimsel bir çerçeve nasıl sağlanabilir? Çalışma en genel anlamda bu soruya odaklanmakta, kavram ve metin temelli olarak hadis literatürü ve rivayetlerindeki ahlâk düşüncesini tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Hadis ve ahlâk ilişkisini ‘kavram’, ‘kuram’, ‘literatür’ ve ‘tasavvur’ çerçevesinde incelemeyi amaçlayan eser, hadis ve ahlâk ilişkisi konusunda bilimsel ve teorik temelli bir farkındalık yaratmak amacıyla ahlâk kelimesinin geçtiği örnekler merkezde olmak üzere ahlâk içerikli hadis rivayetlerini incelemekte ve bu suretle hadis rivayetlerindeki ahlâk düşüncesini anlamaya ve açığa çıkarmaya çalışmaktadır.
Hadisin ahlâkla kesiştiği noktaların izlenerek tahlil edilmesi, hadisin günümüz ahlâk düşüncesi ve pratiğindeki rolünü anlamak için de imkânlar sunmaktadır. Araştırmacıya düşen, konuyla ilgili sorunları nazarî olarak derinleştirerek dinî-ahlâkî bakış açısının ve düşünsel çabaların olgunlaşmasına katkıda bulunmak iken, tanıklık ettiği çağın karmaşık seçimleri ve zorlu ikilemleri karşısında mensubu olduğu dinin öngördüğü biçimde bir duruş sergileme görevi ise bizzat Müslümanlara düşmektedir; ahlâkî tercihleri konusunda bireyin kişisel sorumluluğuna vurgu yapan ve kendine ait etik bir bilinç geliştirmesine odaklanan bir çağın tanıkları olarak Müslümanlara...