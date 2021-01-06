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Kültür - Sanat Hadis ve Ahlak kitabı çıktı
Kültür - Sanat

Hadis ve Ahlak kitabı çıktı

Dr. Öğretim Üyesi Suat Koca'nın, Hadis ve Ahlak kitabı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 21:24:00 -
Hadis ve Ahlak kitabı çıktı

Dr. Öğretim Üyesi Suat Koca'nın, Hadis ve Ahlak kitabının 1. baskısı çıktı.

İşte kitabın tanıtımı:

Hadis ve ahlâk ilişkisi üze­rine düşünmek için bilimsel bir çerçeve nasıl sağlanabilir? Çalışma en genel an­lamda bu soruya odaklanmakta, kavram ve metin temelli olarak hadis literatürü ve rivayetlerindeki ahlâk dü­şüncesini tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Hadis ve ahlâk ilişkisini ‘kavram’, ‘kuram’, ‘literatür’ ve ‘tasavvur’ çerçeve­sinde incelemeyi amaçlayan eser, hadis ve ahlâk ilişkisi konusunda bilimsel ve teorik temelli bir farkındalık yaratmak amacıyla ahlâk kelimesinin geçtiği örnekler merkezde olmak üzere ahlâk içerikli hadis rivayetlerini incelemekte ve bu suretle hadis rivayetlerindeki ahlâk düşüncesini anlamaya ve açığa çıkarmaya çalışmaktadır.

Hadisin ahlâkla kesiştiği noktaların izlenerek tahlil edilmesi, hadisin günümüz ahlâk düşüncesi ve pratiğindeki rolünü anlamak için de imkânlar sunmaktadır. Araştırmacıya düşen, konuyla ilgili sorunları nazarî olarak derinleştirerek dinî-ahlâkî bakış açısının ve düşünsel çabaların olgunlaşmasına katkıda bulunmak iken, tanıklık ettiği ça­ğın karmaşık seçimleri ve zorlu ikilemleri karşısında mensubu ol­duğu dinin öngördüğü biçimde bir duruş sergileme görevi ise bizzat Müslümanlara düşmektedir; ahlâkî tercihleri konusunda bireyin kişisel sorumluluğuna vurgu yapan ve kendine ait etik bir bilinç ge­liştirmesine odaklanan bir çağın tanıkları olarak Müslümanlara...

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